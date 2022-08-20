嗨，我是安娜！我跟上百個品牌一起奮鬥過。經手的行銷費用都破億了，雖然都沒進到我口袋裡。



這幾年，離開公司體系，成立一人公司，自由但也每天都充滿挑戰的奮鬥中。我們可以討論的項目、各種行銷、一人公司、開學院，來聊聊吧！我其他興趣：打羽球、玩桌遊、最近想學潛水。