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嗨，我是安娜！我跟上百個品牌一起奮鬥過。經手的行銷費用都破億了，雖然都沒進到我口袋裡。

這幾年，離開公司體系，成立一人公司，自由但也每天都充滿挑戰的奮鬥中。我們可以討論的項目、各種行銷、一人公司、開學院，來聊聊吧！我其他興趣：打羽球、玩桌遊、最近想學潛水。

安娜又怎樣

Unlimited Anna.

豐富行銷經驗

協助超過上百個品牌經營網路事業

自媒體經營

自己經營的部落格，3個月內不靠廣告流量破萬

各式廣告投放

超過數千萬的總投放額，包含FB廣告、Google廣告、Amazon廣告

專業課程規劃

協助講師開課，單堂課超過1000人報名

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歡迎找我聊聊

  • 行銷規劃
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  • 網路上開課
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  • 部落格/形象網站架設
  • Amazon經營(廣告、代營運、上架）

另外，也有一些認識的很不錯的設計師、剪輯師、文案寫手、架網站高手、攝影師，有需要可以幫忙介紹嘿！那就，很高興認識你～

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